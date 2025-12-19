ABD'de yargıç, "bir göçmenin ICE tarafından gözaltına alınmasını engellediği" gerekçesiyle suçlu bulundu

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki yargıç Hannah Dugan, Meksika'dan gelen düzensiz bir göçmenin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınmasını engellediği gerekçesiyle suçlu bulundu.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, jürinin 6 saat süren müzakereleri sonucunda Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde görev yapan yargıç Dugan, "resmi bir süreci engellemek"ten suçlu bulunurken, "bir kişiyi yakalanmaktan saklamak" suçundan beraat etti.

Duruşmada ifade vermeyen ve karar sonrası herhangi bir açıklama yapmayan 66 yaşındaki Dugan, Wisconsin eyalet yasaları ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin kamu görevlerinde bulunmasını yasakladığı için artık yargıç olarak görevine devam edemeyecek.

Dugan'ın, bir göçmenin ICE tarafından gözaltına alınmasını engellemesi olayı

Yasa dışı yollardan ABD'ye giren Eduardo Flores Ruiz'in nisanda görülen davasına bakan Dugan'ın, Flores Ruiz'i gözaltına almak için mahkeme salonu dışındaki koridorda bekleyen ICE ajanlarını başyargıcın ofisine gönderdiği iddia edilmişti.

Dugan'ın ajanların çoğu dışarıdayken Flores Ruiz'in duruşmasını ertelediği ve Ruiz ile avukatını mahkeme salonunun arka kapısından dışarı çıkardığı ileri sürülmüştü.

Özel bir koridordan geçerek mahkeme salonunun ana girişinden yaklaşık 4 metre uzaklıkta kamuya açık başka bir koridora çıkan Flores Ruiz'in, bir ajanın takibi sonucunda adliye binasının dışında yakalanarak gözaltına alındığı ve kasımda sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Dugan ise Eyalet Yüksek Mahkemesince aleyhindeki suçlamalar sonuçlanana kadar davalara bakmaktan men edilmişti.