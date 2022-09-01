Yardım malzemesi taşıyan 10'uncu uçak Pakistan'a ulaştı Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Pakistan'a ulaştığını duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Pakistan'a ulaştığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçağımız da Pakistan'a ulaştı" denildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Pakistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yardım malzemesi taşıyan 10'uncu uçak Pakistan'a ulaştı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.