Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yardım malzemesi taşıyan 10'uncu uçak Pakistan'a ulaştı

Güncel Haberler

Yardım malzemesi taşıyan 10'uncu uçak Pakistan'a ulaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Pakistan'a ulaştığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Pakistan'a ulaştığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçağımız da Pakistan'a ulaştı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title