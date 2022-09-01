Yardım malzemesi taşıyan 10'uncu uçak Pakistan'a ulaştı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Pakistan'a ulaştığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Pakistan'a ulaştığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinden zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçağımız da Pakistan'a ulaştı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel