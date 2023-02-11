Yağmacıların yolunu kesip tehdit ettiği şoför konuştu

Burdur'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götüren kamyonun önü kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Kamyonu yağmalamaya çalışanları ikna ederek, yolun açılmasını sağlayan şoför Onur Hoşafçı, "Bana 'Seve seve vereceksin' dediler. Arabanın mühürlü olduğunu söyleyip, ikna ettim" dedi.

Burdur Belediyesi'nin organizasyonu ile salı gecesi deprem bölgesine yardım malzemesi götürmek için yola çıkan Onur Hoşafçı (35) yönetimindeki kamyon, Hatay yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Kamyonun ilerlediği yolu otomobille kapatıp, geçişini engelleyen kimliği belirsiz kişiler şoförü tehdit etti.

YOLU AÇMALARINI SAĞLADI

Kamyondaki yardım malzemelerini kendilerine vermesini isteyen kişilere, parasını cebinden ödediği mazot parasıyla 850 kilometre yol kat ettiğini belirten Hoşafçı, ikna ederek yolu açmalarını sağladı. Daha sonra güzergahına devam eden Hoşafçı, yardım malzemelerini Hatay Expo Merkezi'ne götürdü.

"ARABANIN MÜHÜRLÜ OLDUĞUNU SÖYLEYİP İKNA ETTİM"

Onur Hoşafçı, "Hatay'da Expo Merkezi'ne gitmemi söylediler. Nereden gideceğimi bilmediğim için bana yol tarif ettiler. Yolda başıma talihsiz olay geldi. Keşke olmasaydı. Çok üzüldüm. Yolumu kesenlere, 'İhtiyaçlarını diğer arabadan almışsın' dedim. Bana 'Seve seve vereceksin' dediler. Arabanın mühürlü olduğunu söyleyip, ikna ettim." dedi.

"BİR DAHA GİDECEĞİM"

Bu sırada yolculukta Hoşafçı'nın yanında yer alan yakını, yaşananları telefon kamerasına kaydetti. Yardım malzemeleri götürmek için gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek istediğini anlatan Hoşafçı, "Bir daha gideceğim. Bu yarayı sarana kadar gideceğiz. Haber bekliyorum. Japonya'dan gelenler yardım için bizim ambulansımıza yol açıyor. Biz de Türk milleti olarak elimizden geleni yapacağız. Gözlerimiz şişene kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.