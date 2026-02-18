Haberler

Hatay'da yaralı tilki tedaviye alındı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı tilki, hayvanseverler tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Araç çarpması sonucu yaralandığı düşünülen tilkinin tedavisi devam ediyor.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı tilki, tedaviye alındı.

Akşam saatlerinde İskenderun-Arsuz kara yolu yakınında vatandaşlarca yaralı tilki bulundu. Araç çarpması sonucu yaralandığı düşünülen tilki, hayvanseverler tarafından bulunduğu yerden alınarak Arsuz Belediyesi'ne bağlı hayvan hastanesine götürüldü. Yaralı tilkinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

