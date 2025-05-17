Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Aşağıcumafakılı köyü mevkisinde yaralı şahin buldu.

Ekipler, kuşu tedavisi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.