Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahin, tedavisi tamamlandığında doğaya salınacak.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Aşağıcumafakılı köyü mevkisinde yaralı şahin buldu.
Ekipler, kuşu tedavisi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel