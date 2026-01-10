Haberler

Tavukların arasında bulunan kanadı kırık şahin, tedaviye alındı

Güncelleme:
Amasya'nın Suluova ilçesinde, bahçesinde yaralı bir şahin bulan vatandaş, şahinle birlikte jandarmaya başvurdu. Yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde bahçedeki tavukların arasında bulunan kanadı kırık yaralı şahin, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Salıca köyünde yaşayan Nezih Çelik, bahçesindeki tavukların arasında kıpırdayan bir şey fark etti. Çelik, tavukların arasında kanadı kırık ve yaralı halde bir şahin olduğunu gördü. Çelik, yaralı şahini Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürerek teslim etti. Jandarma ekipleri, durumu Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirerek, yaralı şahini ekiplere teslim etti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yaralı şahin, tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
