Yaralı Puhu Kuşu Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince kısa süre önce teslim edilen yaralı puhu kuşunun tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, gececil tür olan puhu kuşunun uzman veteriner hekimler ve bakım ekibinin çalışmalarıyla yeniden sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Tedavisi tamamlanan kuşun, hayvanat bahçesi görevlileri tarafından akşam saatlerinde doğal yaşam alanına bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ve bu kapsamda desteklerin devam edeceği bildirildi.