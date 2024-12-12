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Yaralı Puhu Elektrik Tellerinden Kurtarıldı

Yaralı Puhu Elektrik Tellerinden Kurtarıldı
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Muş'un Varto ilçesinde jandarma ve VEDAŞ ekipleri, elektrik tellerine sıkışan yaralı puhuyu kurtardı. Kuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Muş'un Varto ilçesinde elektrik tellerine sıkışan yaralı puhuyu ekipler kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye sırasında bir kuşun elektrik tellerine sıkıştığını fark etti.

Ekipler, durumu VEDAŞ İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen VEDAŞ ekipleri, elektriği kestikten sonra kuşu bulunduğu yerden alarak jandarmaya teslim eti.

Yaralı olduğu tespit edilen puhu, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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