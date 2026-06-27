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Balıkesir'de yaralı bulunan porsuk tedavisinin ardından Kazdağları'nda doğaya salındı

Balıkesir'de yaralı bulunan porsuk tedavisinin ardından Kazdağları'nda doğaya salındı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaralı bulunan porsuk, 3 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Kazdağları'nda doğaya bırakıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan porsuk, tedavisinin tamamlanmasının ardından Kazdağları'nda doğaya salındı.

İlçedeki boş bir arazide 3 ay önce bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kazdağları Şefliği ekiplerine teslim edilen yaralı porsuğun tedavisi tamamlandı.

Tedavi süresince zaman zaman doğal ortam için rehabilite edilen porsuk, ekipler tarafından Kazdağları'nın elverişli bir bölgesinde yeniden doğaya bırakıldı.

Yetkililer, doğada yaralı veya yardıma muhtaç halde bulunan yaban hayvanlarının DKMP ekiplerine bildirilmesini istedi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
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