Yaralı Kızılşahin ve Şahin Tedavi Altına Alındı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaralı olarak bulunan kızılşahin ile şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından tedavi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaralı olarak bulunan kızılşahin ile şahin tedavi altına alındı.
İlçenin kırsal bölgesinde yaralı haldeki kızılşahin ile şahin bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.
Görevliler tarafından teslim alınan kızılşahin ve şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Kuşların, tedavilerinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.