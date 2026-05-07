Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alınan kuş, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'nde tedavi edilecek.

Sarıkamış-Kars karayolu Alisofu köyü mevkisinde yol kenarında uçamaz halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Sağ kanadı ve boyun kısmında yara bulunan kızıl şahin, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan kızıl şahin, iyileştikten sonra bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

Kızıl şahini yol kenarında bulan Türkü Doğa, AA muhabirine, "Yolun kenarında hayvanın durduğunu, köpeğin de olduğunu gördüm. Uçamadığını anladım sonra yanına gittim. Baktım kanadı kırık boynunun kenarında yara var, hırkamı çıkarıp sardım." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
