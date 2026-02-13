Haberler

Tokat'ta yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yaralı bir kızıl şahin buldu. Kuş, Turhal Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi edilecek.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Reşadiye köyünde yaralı bir kızıl şahin buldu.

Ekipler, yaralı kuşu Turhal Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
