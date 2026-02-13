Tokat'ta yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Tokat'ın Zile ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yaralı bir kızıl şahin buldu. Kuş, Turhal Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi edilecek.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Reşadiye köyünde yaralı bir kızıl şahin buldu.
Ekipler, yaralı kuşu Turhal Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel