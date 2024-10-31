Yaralı Kızıl Şahin Malatya'da Tedavi Altına Alındı
Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaralı olarak bulunan kızıl şahin, jandarma tarafından tedavi için doğa koruma birimine teslim edildi. Kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsaköy Mahallesi'nde arazide devriye görevi sırasında yaralı halde kızıl şahin gördü.
Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kuşu tedavisi için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.