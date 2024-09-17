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Yaralı Çakal, Doğa Koruma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir çakal, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Genç çakal, veteriner hekim tarafından yapılan müdahalenin ardından özel bir hayvan hastanesine götürülerek ameliyat edildi. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından, çakal doğal ortamına bırakılacak.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman ekipleri tarafından bulunan yaralı çakal, Balıkesir Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (tedavi altına DKMP) alındı.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından Kazdağları'nda yaralı halde bulunan yaralı çakal, Kazdağları Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Genç çakal, yaban hayatı veteriner kekim, Ertan Şenol tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında ilçede bulunan özel bir hayvan hastanesine götürüldü.

Burada yapılan tetkikler sonrasında ameliyat edilen çakal tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

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