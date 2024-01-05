Yaralı Atmaca Koruma Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma tarafından yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı.

Çoğulhan Asayiş Jandarma Komando Birliği ekipleri, bahçede yaralı bir kuş olduğunu fark etti.

Kanadının kırık olduğu belirlenen atmaca, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Atmacanın tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.