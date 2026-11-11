Yaralanan 2 motosiklet sürücüsü Silivri'de ambulansla hastaneye kaldırıldı

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SİLİVRİ'de seyir halindeki 2 motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden 2 motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüleri sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 2 sürücü ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı