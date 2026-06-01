Çankırı'daki Yapraklı Yaylası düğün çiçekleriyle sarıya boyandı
Çankırı'daki 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda mayıs ayında açan düğün çiçekleri, yemyeşil yaylayı sarıya boyayarak ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.
Çankırı'daki 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda açan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
Yapraklı ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yayla, düğün çiçeklerinin açmasıyla sarıya boyandı.
Yemyeşil yaylalarda her yıl mayıs ayında açan sarı çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Yaylaya gelen ziyaretçiler, sarı düğün çiçekleri arasında gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş