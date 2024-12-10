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Yapraklı Yaylası'nda Dronla Eşsiz Kar ve Sis Manzarası

Yapraklı Yaylası'nda Dronla Eşsiz Kar ve Sis Manzarası
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Yapraklı Yaylası, 1700 rakımlı dağlarında kar ve sis bulutlarıyla kaplandı. Dronla kaydedilen görüntüler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde dağların üzerindeki kar ile sis tabakası dronla kaydedildi.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yapraklı Yaylası'nda 1700 rakımlı dağlar üzerinde etkili olan sis bulutu, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü, karın da etkili olduğu yaylada güzel görüntüler oluşuyor.

Etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili Yapraklı Yaylası, kar manzarası ile doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

Bölgede etkili olan sis bulutu, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel
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