Sarıyer'de yüksekten düşerek ölen yapımcı Erol Köse'nin cenazesi toprağa verildi

Sarıyer'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin cenazesi toprağa verildi.

Maslak 1453 Caddesi'ndeki 40 katlı binanın 16. katından zemine düşerek hayatını kaybeden Köse'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Zincirlikuyu Camisi'ne getirildi.

Köse için burada ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Köse'nin yakınları ile çok sayıda seveni katıldı.

Köse'nin cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Yapımcı Erol Köse, dün, Maslak 1453 Caddesi'ndeki 40 katlı binanın 16. katından zemine düşmüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Köse'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erol Köse'nin bir sitenin 16. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin resen soruşturma başlatılmıştı.