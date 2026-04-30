Yapıcıoğlu'ndan Sumud Filosu Açıklaması: Devletler Vatandaşlarının Güvenliği Konusunda Kararlı Olmalı

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırı düzenlendiğini belirterek, filodaki aktivistlerin vatandaşı oldukları devletlere çağrıda bulundu. Yapıcıoğlu, "Devletler vatandaşlarının hayatlarını, hak ve güvenliklerini koruma konusunda kararlı ve samimi olmalı" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Global Sumud Filosu'na yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Yapıcıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için iki hafta önce yola çıkan Global Sumud Filosu, yine uluslararası sularda siyonist korsanların saldırısına uğradı. SUMUD, kararlılık demek. Bu filodaki aktivistler kararlı. Vatandaşı oldukları devletler de vatandaşlarının hayatlarını, hak ve güvenliklerini koruma konusunda kararlı ve samimi olmalı. İnsanlık vicdanı ayağa kalkmıştır, soykırımcıları ve soykırıma seyirci kalanları alaşağı edecektir. Bu sadece bir zaman meselesidir."

Kaynak: ANKA