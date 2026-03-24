Palantir yetkilisi, Orta Doğu'daki mevcut çatışmada yapay zekanın merkezi rol oynadığını söyledi

Güncelleme:
Palantir'in teknoloji direktörü Shyam Sankar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yapay zekanın merkezi rol oynadığı ilk büyük çatışma olacağını belirtti. Bu durum, modern savaş tarihinde bir dönüm noktası olarak kaydedilecek.

ABD'nin yanı sıra İsrail'e yapay zeka destekli gözetim teknolojileri üreten Palantir şirketinin teknoloji direktörü Shyam Sankar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın, yapay zekanın merkezi rol oynadığı ilk büyük çatışma olarak hatırlanacağını ifade etti.

Bloomberg'e konuşan Sankar, Orta Doğu'daki mevcut çatışmada yapay zekanın konumunu değerlendirdi.

Yapay zekanın ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmada merkezi rol oynadığını belirten Sankar, bunun modern savaş tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağını kaydetti.

Palantir'in müşterileri arasında, İsrail Savunma Kuvvetleri, ABD Savunma Bakanlığı, düzinelerce büyük şirket ve ülkeler bulunuyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma devam etmesine rağmen Palantir'in Ocak 2024'ten bu yana İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Tel Aviv'deki ofisinin son 2 yılda hızla büyüdüğü biliniyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Erol Köse'nin çalışanından eleştirilere tepki: Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm

Emektar çalışandan zehir zemberek sözler: Hepsi ekmeğini yedi
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor

ABD'den savaşı yıllarca sürdürecek İran kararı
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

Süper Lig devine tam 38 milyon Euro'luk dinamo
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi

Türkiye'nin komşusundan savaşa hazırlık gibi karar