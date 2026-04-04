Yapay zeka desteğiyle hazırlanan "7 kemerli bir zaman geçidi: Taşköprü" filminin Kastamonu galası yapıldı.

Taşköprü Belediyesi tarafından, ilçenin 2 bin yıllık kültürel tarihini anlatmak için hazırlanan 14 dakikalık filmin galası, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Film gösterimin ardından Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yapımcı Zeynep Kahreman ve senarist Murat Karasalihoğlu izleyenlerin sorularını yanıtladı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir çalışmaya imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Filmde Taşköprü'nün tarihsel sürecinin işlendiğini anlatan Arslan, "Taşköprü'nün tarihini 14 dakikalık bir süre içerisinde ifade etmeye çalıştık. Bizim amacımız geçmiş dönemlerdeki değerlerimizin bugüne taşınması. Dijital çağın gençlerine Taşköprü'yü tanıtmak istiyoruz." dedi.

İlk galayı İstanbul'da yaptıklarını anlatan Arslan, "İlerleyen süreçte çok daha özel projelerimiz olacak. Süreç içerisinde açıklayacağız. Çok özel çalışmalarımız var, inşallah onu da paylaşacağız sizlerle." diye konuştu.

Sanatçı Halil Ergün de filmin, ilçenin ve bölgenin tarihsel sürecinin güzel bir şekilde anlatıldığı bir çalışma olduğunu söyledi.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve çok sayıda davetli katıldı.