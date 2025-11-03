Haberler

Yann Tiersen, 2026'da Maximum Uniq Açıkhava'da Konser Verecek

Güncelleme:
Fransız besteci Yann Tiersen, 20 Haziran 2026'da Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak. Konserin biletleri 7 Kasım'da satışa sunulacak. Tiersen, kariyerinde klasik müzikten elektronik seslere kadar uzanan zengin bir ses paleti yarattı.

Fransız besteci, piyanist ve multienstrümantalist Yann Tiersen, 20 Haziran 2026'da Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.

StagePass organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri 7 Kasım'da satışa açılacak.

Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Tiersen, henüz 4 yaşında piyano çalarak müzik yolculuğuna başladı. Sanatçı, 13 yaşında ilk grubunu kurdu.

Gitar ve synth çalarak punk rock sahnesine giren Tiersen, solo kariyerine synth, sampler ve drum machine ile başladı. Farklı enstrümanları bir araya getiren sanatçı, başta "Amelie" olmak üzere yaptığı film müzikleriyle dünya çapında tanındı.

Tiersen, kariyeri boyunca klasik müzikten elektronik seslere ve folka uzanan zengin bir ses paleti oluşturdu.

Bu yıl "Rathlin from a Distance - The Liquid Hour" adlı albümünü yayınlayan sanatçı, iki bölümden oluşan albümde, dinleyicilere 8 parçalık bir piyano yolculuğu sunuyor.

Sanatçı, konserinde sevilen eserlerinden oluşan bir seçkiyi yorumlayacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
