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CHP'li Tümamiral: İHA Tehdidine Karşı Paradigma Değişikliği Şart

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CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz'de bulunan İHA parçalarına ilişkin açıklamasında, milli güvenlik anlayışında paradigma değişikliği gerektiğini ve kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz'de bulunan İHA parçalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayi Yönetimi başta olmak üzere milli güvenlik anlayışında bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Acil ve kritik tehditler dinamik ve süratli çözümleri gerektirir. Karadeniz'deki çatışma ve kaos ortamından yararlanmaya çalışabilecek devlet veya devlet dışı oluşumlara fırsat verilmemelidir. Hangi ülkeden veya yurtiçinden gönderilme ihtimalinden bağımsız olarak, tüm kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır" dedi.

CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye düşen İnsansız Hava Aracı (İHA) parçaları hakkında "İHA/Dron tehdidi - Artık kapımızda" başlığıyla açıklama yaptı. Bağcıoğlu, Karadeniz kıyı hattında yaşanan olaylar nedeniyle İHA tehdidinin tekrar gündeme geldiğini belirtti.

Rusya - Ukrayna arasında her gün yüzlerce İHA atışı yapıldığına işaret eden Bağcıoğlu, "Kontrol dışı uçuş ihtimali yüksek olsa da gerekli tedbirler alınmak zorundadır. Sürekli ikaz ettiğimiz ve gündeme getirdiğimiz gibi çevre bölgelerimizde yaşanan hibrit savaşın asimetrik tehdit unsurları ile artık doğrudan karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

"DİNAMİK VE SÜRETLİ ÇÖZÜM GEREKİR"

Başta Savunma Sanayi Yönetimi olmak üzere milli güvenlik anlayışında bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayi Yönetimi başta olmak üzere milli güvenlik anlayışında bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Acil ve kritik tehditler dinamik ve süratli çözümleri gerektirir. Bekayı sağlayacak projeler öncelik almalıdır. Erken ihbar ve tespitlere yönelik tedbirler ivedilikle artırılmalı, zafiyet gösterilmemeli, caydırıcılık sağlanmalı; Karadeniz'deki çatışma ve kaos ortamından yararlanmaya çalışabilecek devlet veya devlet dışı oluşumlara fırsat verilmemelidir. Hangi ülkeden veya yurtiçinden gönderilme ihtimalinden bağımsız olarak, tüm kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır."

Küçük İHA ve dronların ülke içinden fırlatılma ihtimali de göz önünde bulundurularak, kolluk kuvvetleri gerekli önlemleri almalıdır. Bu tehdit konusunda toplumsal farkındalık sağlanmalıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kritik tesis ve bölgelerde denizden güvenliği sağlamalı, yabancı bayraklı gemi trafiğinin faaliyetleri yakından izlenmelidir."

Kaynak: ANKA
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