Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı - Haberler

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Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Necati İvgin - Güncel
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- Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa son anda yarmaktan kurtarıldı.

DÖRTYOL, HATAY (İHA) - - Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa son anda yarmaktan kurtarıldı.

Konaklı Mahallesi'nde önceki gece çıkan ve kontrol altına alınan ormanlık alanda yangın söndürme çalışmalarına destek veren kurtarma ekipleri yangın alanında yanmak üzere olan kaplumbağayı fark etti. Yangın bölgesinden kaçamayan kaplumbağa, ekipler tarafından alevlerin olduğu yerden kurtarıldı.

Kaplumbağaya su veren ekipler, yangından etkilenmeyen bir alanda kaplumbağayı doğal ortamına bıraktılar. Ekipler, yangın alanından kurtardıkları kaplumbağaya su verdikleri anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydettiler.

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Güncel

Kaplumbağa, Dörtyol, Yangın, Hatay, Güncel, Haberler

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