Yangında ailesini kurtarmaya çalışırken öldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğunu kurtarmaya çalışan Murat Çetinkaya, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde evinde çıkan yangında eşini ve 2 çocuğunu kurtarmaya çalışırken yaralanan Murat Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polatlı ilçesi Şabanözü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Çetinkaya ailesinin oturduğu müstakil evde yangın çıktı. Yangını fark eden Murat Çetinkaya, eşi ve 2 çocuğunu alevlerin arasından dışarıya çıkardı. Yaralanan Murat Çetinkaya, eşi ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Çetinkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetinkaya'nın eşi ve çocuklarının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Murat Çetinkaya'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
