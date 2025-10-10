Haberler

Yangın Sonrası İki Ailenin Yeni Evlerine Kavuşması

Yangın Sonrası İki Ailenin Yeni Evlerine Kavuşması
Güncelleme:
Çorum'un İskilip ilçesinde 16 Mayıs'ta çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen iki aile, devlet ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan yeni evlerine kavuştu. Vali Ali Çalgan, yeni evlerde aileleri ziyaret ederek destek verdi.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde 16 Mayıs'ta çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen iki aile, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan yeni evlerine kavuştu.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Çalgan, yangında evleri yanan aileleri yeni evlerinde ziyaret etti.

Çalgan, ziyarette ev sahipleri Ahmet Taş ve Şükrü Karaman ile aileleriyle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, yangının elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiğini belirterek, "16 Mayıs gecesi meydana gelen yangında iki evimiz ve müştemilatı tamamen yanmıştı. Olayın hemen ardından köy muhtarımız ve kaymakamımızın yaptığı çalışmalar sonucu yangından etkilenen ailelerimizin barınma sorununu çözmek üzere harekete geçtik. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile yerel kaynakların desteğiyle kısa sürede iki evimizi tamamladık." ifadelerini kullandı.

Taş ve Karaman ise kendilerine yeni ev yapılmasından dolayı Vali Çalgan'a teşekkürlerini iletti.

Ziyarete İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci de katıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
