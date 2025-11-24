Haberler

Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden Emniyet Müdürü, Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesindeki oto galeride çıkan yangında hayatını kaybeden 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever, Adana'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Eşini Öğretmenler Günü'nde kaybeden Çiğdem Cansever, gözyaşlarına hakim olamadı.

HATAY'ın Belen ilçesinde oto galericide çıkan yangında hayatını kaybeden 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever (41), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan anaokulu öğretmeni Çiğdem Cansever (44), eşini Öğretmenler Günü'nde toprağa verdi.

Belen ilçesinde 22 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın altındaki oto galeride yangın çıktı. Binayı saran dumanı fark eden apartmandakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer taraftan da evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için merdivenli araçla çalıştı.

14 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Evlerinde dumandan etkilenen 14 kişi, itfaiyecilerin yardımıyla binadan tahliye edilip, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Söndürme çalışmasının ardından binada kontrol yapan ekipler, zemin katta 2 ceset buldu. Yanan cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemede; ölenlerden birinin eski Belen Emniyet Müdürü Volkan Cansever olduğu belirlendi. Cansever'in halen Hatay Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olduğu, yangında ölen diğer kişinin de kadın olduğu, kimliğinin otopsi sonucuna göre belirleneceği bildirildi.

ADANA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün Adana'ya getirildi. Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen törene; Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Kaygısız, Cansever'in öğretmen eşi Çiğdem Cansever, ailesi ve meslektaşları katıldı. Cansever, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÇİĞDEM ÖĞRETMEN TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

İlk görev yeri Adana olan ve burada uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Volkan Cansever'in, Yiğit Emir (12) ile Eymen Çınar adında iki çocuğu olduğu öğrenildi. Öte yandan birkaç yıl önce geçirdiği kaza sonucu gözünde görme problemi oluşan, tayinini memleketi Adana'ya aldırıp burada hem tedavisini sürdüren hem de bir devlet anaokulunda öğretmen olarak görev yapan Çiğdem Cansever, Öğretmenler Günü'nde eşini toprağa vermenin acısını yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.