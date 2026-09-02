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Yangını Çıkarıp İzleyen Şüpheli Yakalandı

Yangını Çıkarıp İzleyen Şüpheli Yakalandı
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KIRŞEHİR’de boş arazide ateş yakıp çıkardığı yangının söndürülme çalışmalarını izledikten sonra taksiye binerek ayrılan Z.D., güvenlik kamerasıyla tespit edilerek yakalandı.

KIRŞEHİR'de boş arazide ateş yakıp çıkardığı yangının söndürülme çalışmalarını izledikten sonra taksiye binerek ayrılan Z.D., güvenlik kamerasıyla tespit edilerek yakalandı.

Nasuhdede Mahallesi'ndeki otluk alanda dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan bazı araçlara da yaklaşan alevler ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Yangına ilişkin başlatılan inceleme kapsamında çevredeki güvenlik kameraları kontrol edildi. Görüntülerde bir kişinin ateş yakarak yangın çıkardığı ve alevleri izlediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını da izleyen şüphelinin daha sonra çağırdığı taksi ile uzaklaştığı tespit edildi. Çalışmada yangını çıkaran kişinin Z.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Z.D. hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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