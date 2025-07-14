Yangın Anında Kurtuluş Anları: Emir Aras'ın Eşi ve Çocuklarıyla Otele Veda Edişi

Yangın Anında Kurtuluş Anları: Emir Aras'ın Eşi ve Çocuklarıyla Otele Veda Edişi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartalkaya'da meydana gelen yangın sırasında otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte otelden kaçtığı anların güvenlik kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. Aras'ın kurtuluş anında çevresindekilere haber vermediği ve panik içinde hareket ettiği görüntülendi.

EMİN ARAS'IN EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA OTELİ TERK ETTİĞİ ANLARA AİT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kartalkaya Grand Kartal Otelde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sırasında otelde bulunan otelin sahibi Halit Ergül'ün damadı ve aynı zamanda genel müdür olan Emir Aras'ın yangın sırasında odasından eşi ve çocuğuyla birlikte çıkarak kurtulduğu anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Aras'ın yangın anında önce kapıya çıkarak koridora koştuğu sonrasında geri dönerek eşi Elif Aras ve çocuğunu alarak koridordan hızla uzaklaştığı anlar otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Aras'ın koridorda giderken hiç kimseye haber vermediği ve hiç bir kapıyı çalmadığı ayrıca koridora çıkarak etrafa bakan bir kadın müşteriye de bir şey söylemeden yanından uzaklaştığı görüldü.

Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek

Ali Koç iki dünya yıldızını aynı uçakla İstanbul'a indiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.