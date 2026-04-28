Yamaçtan düşüp mahsur kalan aynı aileden 3 kişi kurtarıldı

DÜZCE'de dik yamaçtan düşüp mahsur kalan aynı aileden 3 kişi, AFAD ve itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Beyköy beldesi Uğur Suyu yolu Orman Deposu mevkisinde meydana geldi. Bölgedeki dik yamaçta aynı aileden 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yamaçtan düşen Muhammet, Yunus Emre ve Seçkin Tuna'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan kişiler halatlara bağlanan sedyelerle dik yamaçtan aşağı indirildi. 3 kişi, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı