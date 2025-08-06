Yalvaç'ta Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yalvaç'ta Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev sahibi dumandan etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Çetince köyünde Ali Keçeci'ye ait evde duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen ev sahibi Keçeci'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
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