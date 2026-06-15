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Ispartalı çiftçi bahçesinde 3 kilo 470 gram mantar buldu

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çiftçi Vural Turp, hobi bahçesini temizlerken 3 kilo 470 gram ağırlığında ve 30 santimetre genişliğinde bir puf mantarı buldu. Dev mantar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince incelenmeye alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Vural Turp, bahçesini temizlerken 3 kilo 470 gram ağırlığında bir mantar buldu.

Bağkonak köyünde yaşayan Vural Turp, hobi bahçesinde çalıştığı sırada bulduğu dev mantarı topraktan çıkartarak tarttı. 3 kilo 470 gram ağırlığında ve 30 santmetre genişliğinde olan, puf mantarı olarak bilinen dev mantar görenlerin dikkatini çekti.

Vural Turp, ilk defa bu büyüklükte bit mantar gördüğünü söyledi.

Doğal ortamda yetişen mantar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince incelenmeye alındı.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
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