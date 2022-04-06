Yalova Valisi Erol, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Yalova Valisi Erol, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova Valisi Erol, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yalova Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erol, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, 102 yıldır Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyurduğunu ifade etti.

AA'nın, kuruluşundan bu yana yurt içinde ve dünyanın birçok yerinde yaygın haber ağıyla doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla görev yaptığını vurgulayan Erol, "Bu duygu ve düşüncelerle, Türk basınının en temel kurumlarından olan Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, özveri ile çalışan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Muammer Erol, Yalova, Türk, Güncel, Haberler

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