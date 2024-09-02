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Yalova Valiliği: Eğitim uçağı düştü ihbarı asılsız çıktı

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Yalova Valiliği, Taşköprü beldesindeki eğitim uçağı düştü ihbarının asılsız olduğunu açıkladı. İhbarı yapan kişilerin uçağın düştüğünü söylemelerine rağmen Hava Meydan Komutanlığı ile yapılan görüşmede uçakların havada olduğu teyit edildi.

Yalova Valiliği, akşam saatlerinde Taşköprü beldesinde "eğitim uçağının düştüğü" ihbarının asılsız olduğunu bildirdi.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki Hava Meydan Komutanlığından Feribot İskelesi istikametine giderken yolun sağ tarafına eğitim uçağının düştüğü ihbarı alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilk olarak eğitim uçağının, ardından helikopterin düştüğü ihbarının ulaşması üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sonrasında Hava Meydan Komutanlığı ile irtibat kuruldu. Komutanlıktan kendilerine ait herhangi bir uçak ya da helikopterin düşmediği bilgisi alandaki ekiplere iletildi.

Bunun üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı.

Valilikten açıklama

Valiliğin yazılı açıklamasında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Hava Meydan Komutanlığından Taşköprü Feribot İskelesi istikametine giderken yolun sağ tarafına uçak düştüğü ihbarının verildiği ve bu haberin Komutanlığına iletildiği belirtildi.

"Her iki ihbarcı şahısla yapılan görüşmede eğitim uçağının düştüğünü söyledikleri ancak Hava Meydan Komutanlığı ile yapılan görüşmede eğitim uçaklarında herhangi bir sıkıntının olmadığı, uçaklarının havada olduğu teyit edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarcı şahısların tarif ettiği bölgede yapılan kontrolde çiftçilik yapan bir şahsın tarlasında kuru ot ve yaprak parçaları yaktığı görülmüştür. İhbarla ilgili değerlendirmede Hava Meydan Komutanlığına bağlı eğitim uçaklarının bölgede uçuş yaptığı esnada dalışa geçmiş olabileceği, dalış yaptıkları esnada ihbarcıların söz konusu ateşin dumanı ile uçağın düştüğünü bağdaştırarak ihbar vermiş olabilecekleri değerlendirilmiş olup ihbarcılar ile tekrar yapılan görüşmede uçağın bizzat yere çakıldığını görmediklerini beyan etmeleri üzerine ihbarın asılsız olduğu değerlendirilmiştir."

Kaynak: AA / Güncel

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