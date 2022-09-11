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Yalova haberi! Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

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Yalova haberi! Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Yalova haberi: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Poyraz Caddesi'nde, Mehmet Bilir idaresindeki 34 DBD 054 plakalı otomobil ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 YVN 92 plakalı ticari araç ve 34 ATY 006 plakalı cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Mehmet Bilir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü ve yolcuların ise kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Cem Mete Okur - Güncel

Mehmet Bilir Çınarcık Yalova Güncel Haberler

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