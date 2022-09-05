Yalova gündem haberi... Yalova'da güvercin hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Yalova habere göre Yalova'nın Çınarcık ilçesinde güvercin çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde güvercin çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. A.E.O'ye ait 50 güvercinin 31 Ağustos'ta Hürriyet Mahallesi'nden çalınması üzerine Yalova İl Jandarma Komutanlığınca zanlıların bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yürütülen çalışma sonucu olayı gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakaladı. Güvercinler sahiplerine teslim edilirken, zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Cem Mete Okur Jandarma Hürriyet Çınarcık Yalova Güncel Haberler

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