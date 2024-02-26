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Yalova'da Yangın Çıkan Evde Tek Başına Yaşayan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

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Yalova'da Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanı'nda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde tek başına yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Anıl'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Anıl'ın cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yalova'da bir evin yandığı ihbarına giden itfaiye ekipleri, tek başına yaşayan 65 yaşındaki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanının birinci katında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri, dumanların kapladığı birinci kattaki dairenin kapısını kırarak içeri girdi.

Yangına müdahale eden ekipler, yalnız yaşadığı belirtilen 65 yaşındaki Ahmet Anıl'ın yatak üzerinde cansız bedeniyle karşılaştı.

Anıl'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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