Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheli N.Y'nin aracını durdu. Araçta ve zanlının evinde narkotik köpeği "Zeytin"le yapılan aramalarda bir valizin içinde 3,5 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.