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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
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Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde sevkiyatı yapma şüphesiyle yakalanan 4 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında 6 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar skunk ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde birbirleriyle irtibatlı hareket ettikleri ve uyuşturucu madde sevkiyatı yapabilecekleri değerlendirilen 2 otomobili takibe aldı.

Her iki araca farklı noktalarda eş zamanlı olarak müdahale eden ekipler, dedektör köpek "Zeytin" eşliğinde otomobillerde yaptıkları aramada, 7 paket halinde 6 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar skunk ele geçirdi.

Araçlardaki M.S, F.S. ve Y.K. gözaltına alındı.

Ekipler, bir diğer çalışmada da M.N.A'nın üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

M.N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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