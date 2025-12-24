Haberler

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da düzenlenen narkotik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Ele geçirilenler arasında 7 bin 580 sentetik uyuşturucu hap, tabancalar ve mermiler bulunuyor. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Yalova'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-22 Aralık tarihleri arasında Yalova ve bazı kentler arasında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda 7 kişiyi yakalayan ekipler, şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramalarda, 7 bin 580 sentetik uyuşturucu ecza hap, bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ve 48 tabanca mermisi ele geçirdi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan zanlılardan 6'sı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

Bu köye taşınanlara 1 milyon TL veriyorlar! Çocuk varsa daha da fazla
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te