Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Yalova'da düzenlenen narkotik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Ele geçirilenler arasında 7 bin 580 sentetik uyuşturucu hap, tabancalar ve mermiler bulunuyor. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Yalova'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-22 Aralık tarihleri arasında Yalova ve bazı kentler arasında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda 7 kişiyi yakalayan ekipler, şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramalarda, 7 bin 580 sentetik uyuşturucu ecza hap, bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ve 48 tabanca mermisi ele geçirdi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan zanlılardan 6'sı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.