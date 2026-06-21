Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 205 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda 205 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.