Haberler

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 205 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda 205 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine yurt dışına çıkış yasağı

Sanchez'e büyük şok! Mahkeme kararı İspanya'da deprem etkisi yarattı