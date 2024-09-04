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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Yalova'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 206,26 gram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yalova'da polis ekiplerince 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 haftalık süreçte "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 ayrı olayda 4 şüpheli, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak"tan ise 53 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda 57 parça halinde 206,26 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ecstasy hap, 19 adet sentetik ecza hap ve 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlar Güvenlik yalova Güncel Hukuk Polis

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