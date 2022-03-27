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Yalova'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Güven Kaya - Güncel
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Yalova'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

YALOVA (AA) - Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Altınova Topçular mevkisinde sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 41 TF 661 plakalı kamyonet ile 16 JT 891 plakalı otomobil çarpıştı.

Araçlardan birinde bulunan ve kazada yaralanan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Güven Kaya - Güncel

Otomobil, Kamyonet, Yalova, Güncel, Haberler

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