Yalova'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Çınarcık ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Esat D. idaresindeki 77 ADS 210 plakalı kamyonet, Güllük Sokak Kırlangıç Sitesi önünde, Şükrü Ö. yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel