Yalova'da DEAŞ Operasyonunda 25 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Yalova'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 25 zanlı, 3 polisin şehit olduğu operasyondan sonra gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teröristlerle bağlantılı oldukları düşünülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleriyle Yalova Adliyesi'ne çıkarıldı.

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonuna ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda 3'ü kadın 25 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında Yalova Adliyesi'ne çıkarıldı.

Olay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını, çıkan çatışmada 6 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurmuştu. Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
