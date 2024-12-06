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Yalova'da Temizlik İşçisi Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Yalova'da Temizlik İşçisi Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti
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Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gece vardiyasında çalışan Şahin Şenbuy, sokakta bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak duyarlı bir davranış sergiledi. Cüzdanında 3 bin lira ve kredi kartları bulunan Günay Karagöz, cüzdanını geri alarak teşekkür etti.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde gece vardiyasında çalışan işçinin sokakta bulduğu cüzdan, sahibine teslim edildi.

Temizlik işçisi Şahin Şenbuy'un, çöp poşetinin yanında gördüğü cüzdanı gece nöbetçi çavuşu Emre Savaşır'a vermesinin ardından sahibinin bulunması için çalışma yapıldı.

Cüzdanını kaybeden Günay Karagöz, davet edildiği Temizlik İşleri Müdürlüğünün hizmet binasında cüzdanını aldıktan sonra hediye takdim ettiği Şenbuy'a duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.

Şahin Şenbuy, yaptığı açıklamada, görev bölgesinde çalışırken çöp poşetinin yanındaki cüzdanı gördüğünü, nöbetçi çavuş Savaşır'la şefleri Ayşim Demircan'a teslim ettiklerini söyledi.

Günay Karagöz ise akşam iş yerinden çıkıp eve gittiğinde cüzdanının yanında olmadığını fark ettiğini anlattı.

Cüzdanında yaklaşık 3 bin lira ile kredi kartlarının bulunduğunu ifade eden Karagöz, "Hemen internet bankacılığından kartlarımın kullanılıp kullanılmadığına baktım. Tam ümidimi kaybetmişken Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından arandım. Sağ olsun cüzdanımı bulan ve içine dahi bakmadan üstlerine teslim eden Şahin kardeşime çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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