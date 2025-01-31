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Yalova'ya su uyarısı: Sakın içmeyin

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Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenme sonrası suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerildi. Şebekeden gelen suyun içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesinin altı çizildi.

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kentte su kesintisi uygulandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

KÖPÜKLENME SONRASI ANALİZ YAPILDI

İl Sağlık Müdürlüğünce sudan alınan numuneler analiz edildi.

İlk analiz sonuçlarıyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir." denildi.

SADECE TEMİZLİK VE HİJYEN İÇİN KULLANIN

Kesin ve kapsamlı analiz süreçlerinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yalova'ya su uyarısı: Sakın içmeyin
Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
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Yorumlar (1)

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Hazır su içilir

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