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Yalova'da Öğrenciler Sokak Kedilerini Beslemek İçin Hareket Geçti

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Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki ilkokul öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak kedilerini besliyor. Adnan Kaptan İlkokulu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen proje, öğrencilerin vicdani merhamet duygusunu geliştirmeye yardımcı oluyor.

Yalova'da öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak kedilerini besliyor

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ilkokul öğrencileri, okulda kumbaraya attıkları harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak kedilerini besliyor.

Adnan Kaptan İlkokulu, Yalova İl Jandarma Komutanlığı, Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen proje ile okul harçlıklarının bir kısmını sınıflarındaki kumbaralar atan öğrenciler, hem okul bahçesine gelen hem de beldenin çeşitli noktalarındaki sokak kedilerini mama alarak beslenmelerini sağlıyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Adnan Kaptan İlk-Orta Okulu Müdürü Eyyüp Mutlu, "Sokaktaki kediler, canlılar için mama olmaya, can olmaya destek amacıyla bir proje başlatıldı. Jandarma Komutanımızla yürüttüğümüz bir proje oldu. Çocuklarımıza vicdani merhameti, duyguları yerleşmiş bir olması iç çabalıyoruz" dedi.

Projenin hayata geçirilmesinde öncü olan 2-B sınıf öğretmeni Hatice Kurt ise, "Öğrencilerimle birlikte geçen dönemin başından itibaren bir proje yürütmek istedik. Okulumuzda her gün bir çok sayıda kedi bahçemizi ziyaret ediyor. Bu sebeple öğrencilerim harçlıklarının bir kısmını diledikleri gibi sınıfımızdaki kumbaraya attılar ve toplanan parayla her hafta kediler için mama sipariş ettik. Öğrencilerim kedilerin beslenmesine destek oldu. Bunu da tüm okula yayınca güzel bir proje oldu bizim için. Yalnız sadece okulumuzun bahçesindeki kedileri besleyebildik. Güvenlik sorun olduğu için daha uzaklara erişemedik. Jandarma da bu konuda yardımcı oldu. okulun uzağındaki yerlere de jandarma sayesinde gelebildik" dedi.

Öte yandan proje çerçevesinde jandarma personelleri öğrencileri çocuk dergisi ve frizbi hediye etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR YALÇIN UÇAR - Güncel
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