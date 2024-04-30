Yalova'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, 2 motosiklet çarpıştı ve motosikletlerde bulunan 4 kişi savruldu. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni morga gönderildi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çiftlikköy-Laledere köyü yolunda sürücüleri henüz öğrenilemeyen plakasız 2 motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerdeki 4 kişinin düşerek savrulduğu kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Özkan K'nin (17) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Caner A. (16), Umut Ç. (15) ve Alperen D. (15) ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Özkan K'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna gönderildi.